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TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.

29.08.2019 15:48 TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başkanlığa yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fikret Orman, Hasan Doğan, Spor

Kaynak: AA

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