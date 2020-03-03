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TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti

Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin değişikliğiyle ilgili yaptığı talep reddedildi. Sivasspor - Galatasaray maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

03.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:31

Türkiye Futbol Federasyonu, 'ın maçının erkene alınması talebini kabul etmedi.

Galatasaray, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.00'da oynanacak mücadelenin 16.00'ya alınmasını talep etti. TFF ise bu talebi kabul etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; maç saatinde 1 derece civarında olması beklenen sıcaklık, gündüz saatlerinde ise 16 derece olacak.

Galatasaray'ın geçen sezon BB Erzurumspor ile ilgili hava koşulları nedeniyle yaptığı başvuru da cevapsız kalmıştı.

AÇIKLAMA DIGITURK'TEN GELMİŞTİ

Digiturk İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00'dan 16:00'a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, "Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek" ifadelerini kullandı.

TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (9)
RABBANİ_RASTA:Farketmez TÜm ligin içinden geçeceğiz !
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KADIKÖY:Sorunu şöyle çözelim. Bütün 6s liler ve yandaşları saatleri 3 saat geri alsın. Mesele çözülür. Ayak oyunları takımı. Yakında sivastan 3 oyuncuya teklif götürürsünüz. Terim in iyi yaptığı şeyler
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ULUBATLI:yer saat önemli değil şampiyon cim bom
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ŞAMPİYON CİMBOM:yahu ne bu? maçı izleyecek taraftarlar kadın çoluk çocuk vb. 16 derece varken 1 derecede taraftarı düşünün yoksa biz her iklim koşulunda yeneriz zaten. sizede iyilik yaramıyor. yuh
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ULVİ GÜNEŞ:yine şımarıkça bir isteği reddedilince mağdur oldular.
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HEY CİMBOM HEY:Sorarlarsa Galatasaray kollanıyor dersnizi. Bu sene kış döneminde Sivas tüm maçları 16:00 - 17:00 bandında oynadı. Galatasaray''a gelince 19:00. Geçen sene Erzurum''da yaptıkları gibi. . Nihat abileri Fener''e erken saat verir ama. . . Yine de farketmez. . Bu sene de ŞAMPİYON CİMBOM yazdıracağız.
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ANTEPLİ:TFF Yani baş harfi T ile başlıyor ama yanlış bir uygulama Y ile başlaması lazım GS gelince saatler değişmiyor başkasına gelince bu saat değişiyor burada kasıt var ve bunu ancak yavşaklar yapar YFF başında ise yavşak olduğuna göre karar onlara göre doğrudur. FAKAT neresini yırtarsa yırtsın federasyon bu FB ilk 5 e bile girmeyecek inşallah UEFA dan çok güzel bir ceza alarak 10 yıl Avrupa kupalarına katılamayacak mahalle takımından öteye gidemeyecek
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HA:hemen cevap verme. zaman var. az daha düşün tff
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KARASEVDA:Siz şampiyon olmuyorsunuz sizi yıllardır şampiyon yapıyorlar ama bu düzeni biz bozacağız emek hırsızları
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3.03.2020 15:34:09