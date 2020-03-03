TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray 'ın Sivasspor maçının erkene alınması talebini kabul etmedi.

Galatasaray, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.00'da oynanacak mücadelenin 16.00'ya alınmasını talep etti. TFF ise bu talebi kabul etmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; maç saatinde 1 derece civarında olması beklenen sıcaklık, gündüz saatlerinde ise 16 derece olacak.

Galatasaray'ın geçen sezon BB Erzurumspor ile ilgili hava koşulları nedeniyle yaptığı başvuru da cevapsız kalmıştı.

AÇIKLAMA DIGITURK'TEN GELMİŞTİ

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00'dan 16:00'a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, "Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek" ifadelerini kullandı.