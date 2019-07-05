05.07.2019 10:24
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TFF, Hasan Doğan'ı andı

TFF, Hasan Doğan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vefatının 11'inci yılında Hasan Doğan'ı andı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada vefatının 11'inci yılında Hasan Doğan'ı andı.
Federasyon'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık.  Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Hasan Doğan'ın ismi Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da merhum başkanımız Hasan Doğan anısına oynanmıştı."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor

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