Tff Hukuk Kurulu'nun İstifa Etmesini Bekliyoruz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçında verilen cezalarda çifte standart uygulandığını ve bu bağlamda da TFF Hukuk Kurulu'nun istifa etmesini beklediklerini söyledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar, verilen cezalar ve gündeme dair Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. Sözlerine toplantıyı düzenleme amacını açıklayarak başlayan Cengiz, "Bu toplantıyı camianın doğru bilgilenmesi ve değerli rakiplerimizin doğru bilgilenmesi açısından yaptık. Biz Galatasaray Spor Kulübüyüz. 100 yılı aşkın kültürü temsil ediyoruz. Biz öncelikli olarak Fair-play'a, adil yönetimlere tarafız. Bütün rakiplerimiz bizim kardeşimiz ve bizim ulusal değerlerimiz. Tamamı bu coğrafyanın içinde çok değerli olgular. Biz söylemlerimizde Galatasaray kültürü içinde hepsine saygı duyarız. Bu saygıyı kendimize de duyarız. Bu saygıyı özünde, genetik kodlarımızda olduğu için duyarız. 1 haftadır spor kamuoyunu meşgul eden, değerli rakibimizle yaptığımız maçın sonunda çıkan olaylar ve verilen cezalar var. Bu bizi mutlu etmiyor, rakibimizi de mutlu etmediğini biliyorum. Ben değerli rakibimizle ilgili olarak da bütün beyanlarımızı da çoğu insanın izlemediğini gördüm. İzleyenlerin de yanlış değerlendirmeler yaptığını gördüm. Biz sevgili rakibimiz için asla yanlış beyanda bulunmadık. Geçen yıl Saraçoğlu'ndaki maçtan sonra yayınladığımız 'Rakibe saygı kendine saygı' paylaşımıyla insana yakışır şekilde seyir olanağı vereceğimizi söyledik. O günden beri de bunu misafir rakiplerimize yapıyoruz. Fenerbahçe maçında da hiçbir bildirimimizde Fenerbahçe camiasına, yönetimine yönelik asla kötü beyanda bulunmadık. Tersine onlar da bize teşekkür etti. Fakat maç içinde talihsiz bir cenazenin olması rakip seyircinin 60. dakikadan sonra ayrılmasına neden oldu. Biz de o anda öğrendik. Şunu da unutmasınlar, bizim de cenazemiz Erzurum maçında oldu. Biz acımızı kalbimize gömüyoruz, dışarı pek yansıtmıyoruz. Bu arada vefat da 8 sıralarında olmuş, bizim stadımızda olmamış" ifadelerini kullandı."SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI" Bazı açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve başka yönlere çekildiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "'Öfke ve kininizi saklı tutun' sözcüğü çok yanlış anlaşılmış. Benim burada kastım sokağa döküp bunu şiddete, intikama dönüştürmeyiniz şeklindeydi. Açıkça bir camianın, toplumun, ailenin oluşumunda öfke olabilir. Ama siz bu duyguları doğru kanalize ettiğinizde camialar, milletler, aileler oluşur. Bunun toplamına da 'hars' denir. Benim kastettiğim bu. Eğer siz bu ruhu özümseyemezseniz o camialar asla yüzlerce yıl kalıcı olmaz. O camialar küresel olarak belli noktalara gelemezler. Kılıç çekme sözünde de sanki bize kılıç çekme gibi bir hava seziyorum dedim. İnşallah öyle değildir" diye konuştu."TFF HUKUK KURULU'NUN İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUM" Fenerbahçe derbisinden sonra verilen cezaları adil bulmadıklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, "Çok güzel bir maç oynandı. Futbolun içinde olan her şey vardı. Futbolcular 89 dakika sahada çok centilmence mücadele etti. Fakat iki oyuncunun yaptığı yanlış davranışlara hakem müdahale etmedi. Biz hakemin müdahale etmesini beklerdik. VAR müdahale etmeliydi. Çünkü yaklaşık 72 milyonun izlediği bir karşılaşma. Bu karşılaşmada çok hassas olunmalı. Schalke 04 maçında da aynı itişmeler oldu ve hakem hemen müdahale etti. Eğer Şampiyonlar Ligi maçında olsaydı bu olaylar böyle gelişmezdi. Ama biz bu olayların patlama noktasını hakemin olaylara zamanında müdahale etmemesi olarak görüyoruz. Biz ruhun centilmence devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Ama bizim 13 kişimiz PFDK'ya sevk edildi. Rakibimizden ise sadece 2 sevk. 13 de onlardan sevk edilsin demiyorum. O saygıyı yitirmem. Saygıyı yitirdiğimiz anda vahşi kabile topluluğuna döneriz. Biz bundan rahatsız olduk. Neden Galatasaray'dan bu kadar insan sevk ediyor. Orada rakipten sadece iki kişi mi var. Neden bu çifte standart yapılıyor. Bu çifte standartı TFF Hukuk Kurulu yapıyor. Sevkleri o hazırlıyor. Siz disiplin kurulunun önüne disiplin kurlunun 75. maddesine aykırı olarak değerlendirmede bulunursanız bu tartışma olur. Ama disiplin kuruluna da kızamıyorum çünkü bunu yönetim kurulu belirliyor diyorlar. Buna da katılmıyorum. Hukuk kurulunun böyle bir çifte standartta istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum. Futbol, içinde bulunduğumuz coğrafyada insanların tek huzur bulacağı nokta" şeklinde konuştu."OLAYLARI YAYINLAYARAK KÖTÜ ÖRNEK OLUYORSUNUZ" Televizyon kanallarında derbide çıkan olayların sık sık yayına verilmesini de eleştiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları söyledi:"Siz olayları yayınlayarak kötü örnek oluyorsunuz. Dakikalarca bunu veremezsiniz. Kayda alın ve ilgili mercilere verin. Ama bunu dakikalarca yaymayın. Şükür ki orada 49 bin kişi vardı. Sadece bir kişi sahaya atladı. Galatasaray taraftarı çok sağ duyulu davrandı. Emniyete de bu vesileyle teşekkür ediyorum.""VAR DÖKÜMANTASYONUNUN YAYINLANMASINI İSTİYORUZ" Fenerbahçe karşılaşmasındaki saha hakemleri ile VAR hakemleri arasındaki konuşmaların yayınlanmasını istediklerini aktaran Cengiz, "Biz haksızlığın epeydir bize karşı yapıldığını görüyoruz. Biz aynı federasyonla şampiyon olduk. Aynı kişilerle Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımı olduk. Ama biz teyakkuzda olmalıyız. 2-2 iken bizim Serdar Aziz'e yapılan ve bana göre penaltı olan pozisyona VAR ne tepki gösterdi. Bu VAR'ın bedeli de bizlerden alındı tabii. Biz merak ediyoruz VAR hakemleri orta hakemi uyardı mı? ya da uyardı da hakem uymadı mı? Nasıl Hukuk Kurulu'nun istifasını istiyorsak kamuoyunun vicdani için bunun dökümantasyonunun yayınlanmasını istiyoruz" dedi."HAKEMLERDEN CESUR OLMALARINI İSTİYORUZ" Hakemlere yanlış eğitimler verildiğini savunan Başkan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim sevk nedenimiz hakemlerle ilgili. Hakemlere öğretilen şu; 'Siz bir elinde kılıç diğer elinde terazi fakat gözü bağlı olmayan hakimlersiniz.' Yanlış bilinçaltı hakemleri sevke yöneltiyor. Mesela bir takıma bir kart veya penaltı olunca diğer takıma da gösteriyor. Hakemlerin en mutlu olduğu maçlar da beraber biten maçlar. Bunlarda da hakemlerin suçu yok. Hakemlere verilen eğitimler böyle. Hakemler gördüğünü çalmalı, hiçbir şeye karışmamalı. Bizim hakemlere yönelik en büyük şikayetimiz bu. Biz hakemlerden cesur olmalarını istiyoruz.""VERİLEN CEZALAR CÜRÜME UYGUN DEĞİL" Fatih Terim'e ve sarı-kırmızılı futbolculara verilen cezalar için takipte olacaklarını bildiren Mustafa Cengiz, "Hocamıza ve futbolcularımıza da cezalar verildi. Biz savunmalarımız verdik. En azından toplumun beklentilerini karşılayacak olumlu yanıt gelmedi. Buna çok üzüldük. Bizim camiamız buna tepkili. Hocamızın fiziki hiç müdahalesi yok. Sahada ayırmaya çalışıyor. Hakeme serzenişi var ama ceza cürüme uygun değil. Bunların Galatasaray camiasında yara açtığını belirtmeliyiz. Bunu gidermek için camia takiptedir, kenetlenmiştir ve her zaman olduğu gibi tarihteki yerini alacaktır" açıklamasında bulundu."FATİH TERİM İLE YÖNETİMİ ÇATIŞTIRMAK İSTİYORLAR" Fatih Terim ile sarı-kırmızılı yönetim arasında problemler olduğuna dair medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şunları söyledi:"Fatih hocamın fotoğrafı konuyor altta da yönetimle şiddetli kavga var yazılıyor. Bizim bu gözümüzden kaçmıyor. Yönetimle Fatih hoca arasında bir şey olmasını istiyorlar. Hocamız bir marka ama Galatasaray daha büyük bir marka. Bunu çatıştırmak istiyorlar. Yönetim hocanın arkasına saklanıyor diyorlar. Öyle bir şey yok. Hocamızla hep iletişim halindeyiz. Kayserispor maçında bir fotoğraf çekiliyor; gol oluyor ve ben oturuyorum, hoca da durgun. Bir şey var haberi yapılıyor. Bir Galatasaray başkanı rakibe saygı duymak zorunda. Bu lafla olmaz. O fotoğrafı çeken kişi unutmasın, karşımızda binlerce Kayserili bize bakıyor. Ben orada öyle durmak zorundayım. Ben acımı içime atmak zorundayım. Sevincimi de. Ben zaten hakem santrayı gösterene kadar reaksiyon vermem.""TARAFTARDAN SAĞDUYULU OLMALARINI BEKLİYORUM" Bugün Galatasaraylı taraftarların yapacağı protesto yürüyüşüne yönelik sağduyu çağrısı yapan Cengiz, "Olaylara dair açıklamalarımız geç olmadı. Çünkü bugün bir yürüyüş yapılacağını duyduk. Bu toplantıyı da Salı günü yapmayı planlıyordum. Bunu öne çekmemizin sebebi taraftarımız büyük tepki veriyor. Biz soğukkanlı olmak zorundayız ama taraftardan bunu bekleyemeyiz. Bir yürüyüş yapılacak. Emniyet bu konularda çok hassas. Mesela U17 maçında çocuklara saldırı oldu, İstanbul Emniyeti hiç medyaya yansıtmadan önledi. Duymadınız çünkü basına yansıtmadılar. Rakibi suçlamak için söylemiyorum bunu. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz koşulları unutmasın. Kimileri bizi şiddete yöneltebilir ama provakasyona gelmeyelim. Ne çimde ne de asfaltta gelmeliyim. Onlardan ricam Galatasaray'a yakışır halde yürüyerek protestolarını sergilemeleri. Bizim taraftarımız hiçbir zaman sahaya inmedi, kolluk kuvvetlerine saldırmadı. Bunu rakibe karşı da söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın" şeklinde konuştu."DEĞERLİ RAKİBİMİZİ KIŞKIRTACAK BİR SÖZÜ AĞZIMDAN DUYAMAZSINIZ" Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un dün akşam Alanyaspor maçından sonra yaptığı, 'Kabadayılık yapanların ayıbı yok ama verildiğinde var' sözlerinin hatırlatılması üzerine Cengiz, "Biz değerli rakibimizi incitecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadık. Biz bize ağır cezalar verildiğiniz düşünüyoruz. Biz bu aşamada susma hakkımızı kullanmayı tercih ediyoruz. Anlamsız olur. Değerli rakibimizle ilgili taraftarı kışkırtıcı bir sözü benim ağzımdan alamazsınız" dedi."UEFA'YA VERDİĞİMİZ LİMİTLERİN İÇİNDEYİZ" Ekonomik olarak da bir toparlanma süreci içinde olduklarını vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz, şunları söyledi:"UEFA'ya verdiğimiz limitlerin içindeyiz. Kur farkı olmasaydı da 12 milyon lira kardaydık. 8 ayda elde ettiğimiz gelir 1.623 milyon TL, harcanan da 1.622 milyon TL. Bize vergi vermiyor diyorlar. 8 ayda 100 milyon TL vergi verdik. Galatasaray yaklaşık 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda iyi durumda.""BEN FIRAT AYDINUS'UN YERİNDE OLSAM GALATASARAY MAÇLARINA HAKEM OLMAM" Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydınus'un bundan sonraki süreçte Galatasaray maçlarına atanması durumunda ne gibi bir tepki vereceklerine dair gelen bir soruya da Cengiz, şu şekilde cevap verdi:"Fırat Aydınus bizim maçlarımıza atanırsa onun tepkisi ne olur. Ben onun yerinde olsam Galatasaray maçlarında ne hakem ne VAR ne de AVAR olurum.""FENERBAHÇE 60. DAKİKADAN SONRA GÜZEL OYNADI" Fenerbahçe karşılaşmasında oynanan futbol ilgili ise Cengiz, "Bir insanı tanımak istiyorsanız bir kulübe başkan olun. Yanınıza da diğer kulübün başkanı otursun hemen nasıl biri olduğunu anlarsınız. 60'tan sonra Fenerbahçe çok güzel oynadı. Çok da güzel maç oldu. Ama biz her zaman diyoruz Galatasaray inşallah şampiyon olacak" diye konuştu. Mustafa Cengiz son olarak ise Belhanda'nın asabi tavırlarından dolayı kendisiyle bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti.(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar/İHA)