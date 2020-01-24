TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki "Sivas'ı çekme" sözü tepki çekti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi esnasında ilginç bir an kameralara yansıdı.

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, çeyrek final kuralarının çekildiği sırada yanında bulunan federasyon görevlisine " Sivas 'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansıdı ancak uyarıya rağmen kura esnasında çekilen takım Sivasspor oldu.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Ali Düşmez'in "çekme" dediği Demir Grup Sivasspor, turnuvanın çeyrek finalinde, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ali Düşmez'in kameralara yansıyan bu uyarısı, sosyal medyada taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

İŞTE ÇEYREK VE FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri;

ÇEYREK FİNAL

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - BB Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi