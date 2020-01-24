Haberler » Spor » TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki 'Sivas'ı çekme' sözü tepki çekti - Spor

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki "Sivas'ı çekme" sözü tepki çekti

Ziraat Türkiye Kupası'nda, bugün gerçekleşen kura çekimiyle çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olurken, kura çekimine TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in sözleri damga vurdu. Ali Düşmez, çeyrek finalde oynayacak ikinci takımın belirlediği kura çekiminde "Sivas'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansıdı.

24.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi esnasında ilginç bir an kameralara yansıdı.

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, çeyrek final kuralarının çekildiği sırada yanında bulunan federasyon görevlisine " 'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansıdı ancak uyarıya rağmen kura esnasında çekilen takım Sivasspor oldu.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Ali Düşmez'in "çekme" dediği Demir Grup Sivasspor, turnuvanın çeyrek finalinde, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ali Düşmez'in kameralara yansıyan bu uyarısı, sosyal medyada taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

İŞTE ÇEYREK VE FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri;

ÇEYREK FİNAL

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor - BB Erzurumspor

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi

Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali düşmez, Sivas, Spor


HABER YORUMLARI (24)
FB Lİ:Sadece Türkiye de değil bu bütün dünyada oluyor. Kura çekimi hikaye önceden kurgulanıyor malesef herşey. . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BEN:PİS ŞİKECİLER
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
MEMET:Demekki ülkede ki bütün çekilişlerden kuşku duyulmaması içten bile değil
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FIRTINA 61:Bu sistemde Galatasaray ve Fenerbahçe''nin finale kadar birbirleriyle eşleşme imkanı yok. Yeter ki kazansınlar! Zira kupa da izleyici olsun, ilgi çeksin diye böyle bir yöntem izlediklerini düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe''nin önce Tarsus İdmanyurdu ardından İstanbulspor, Kayserispor ve Kırklareli''nin çıkmasını kura ile olduğunu düşünmüyorum. Akşamda zaten Rize''nin golünü nasıl saymadıklarını ibretle izledik! Rize''nin attığı golü Galatasaray atsaydı, hakemler golü verirlerdi.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
FELCAO:beşiktaşlımısın reis :D
Yayından Kaldır
0 0
CAMALOKKO:o topların hepsi işaretli. adam sivası çekme diyor bence listeyi çekenin önüne koymalıydı adam ordan bakıp çekseydi. şikeyi bile acemice yapıyorlar. işte bunlar futbolu yönetiyorlar yazık. çok vahim durum. böyle seyleri noter yapmalı yoksa herkes kimi isterse onu çekiyor ne güzel. sonra avrupada 5 er 6 şar yıyıp gelıyoruz ordada kura cekımınde turkler gelsın dıye:) cekıyorlar.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
EMPATİ KURUN AZCIK:Ya ARkadaş belkide adamın tuttuğu takım, yada tuttuğu takıma sivassporun çıkmasını istememiştir. Saçma saçma konuşmayın. Yıllarca emek verip makama gelen insanlar zattirik bi kupa kurası için hayatlarını heba etmez
Yayından Kaldır
8 31
Cevap yaz
A.ZCN:ilk çekilen takımın kurası bu 2. takımı nasıl etkileyecekte sivas o istemediği takıma çıkmayacak
Yayından Kaldır
3 1
MEHMET:bence araştırılmalı böyle bir makamda olan kişi için etik değil bu davranışı
Yayından Kaldır
25 4
Cevap yaz
ATSIZ:KÜÇÜCÜK BÜTÇELERİYLE KOCA TAKIMLARA KAFA TUTAN, LİG LİDERLİĞİNE AMBARGO KOYAN SİVASIN AYAĞINA ÇELME TAKMAYA ÇALIŞMAK YERİNE, BİRAZ ÖRNEK ALIN. . AYIPTIR. . GÜNAHTIR. BİR ŞEHRİN HAYALLERİYLE OYNAMAYIN ARTIK
Yayından Kaldır
17 9
Cevap yaz
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

17:29  AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1
17:31  Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması! 'Bu kardeşimiz planımızda yok...'
17:25  Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile gerektiğinde toplantı yaparız. Biz bu zamana kadar hocamızın...
17:18  Mustafa Cengiz: "Yönetim olarak idari ve sosyal anlamda Arda Turan'ın Galatasaray'a yararlı...
17:17  Mustafa Cengiz: "Fatih Terim'in 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı"
24.01.2020 17:35:38