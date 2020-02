Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile DenizBank arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı.DenizBank'ın İstanbul'daki genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, Selim Soydan, İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu katıldı.Sözleşmenin süresinin 3 yıl olduğu ve tüm erkek milli takımlarını kapsadığı açıklandı.Nihat Özdemir: "Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz"İmza töreninde konuşan Nihat Özdemir, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün burada, finans dünyasının köklü bankalarından DenizBank ile çok önemli bir iş birliğine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.DenizBank ile yeni bir yolculuğa çıktıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:"DenizBank, Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'mızın sponsorları arasına girmiş bulunmaktadır. Bu anlaşma vesilesiyle değerli katkıları ve bizlere duydukları güven için DenizBank'a çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bu destekleri, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran milli takımımızın gücüne güç katacaktır. İnşallah DenizBank ve tüm sponsorlarımızla birlikte, önümüzdeki turnuvalarda istikrarlı başarıyı yakalayıp büyük hedeflerimize ulaşacak ve ülkemize önemli mutluluklar yaşatacağız."Güçlü sponsorluklarla federasyonun gelirlerini arttırdıklarının altını çizen TFF Başkanı, "Bu iş birliklerimiz, devletimizin destek ve yatırımları ile birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı. Bu süreçte, değerli hocamız Şenol Güneş ile birlikte heyecanını yaşadığımız 2002 Dünya Kupası üçüncülüğümüzün yanı sıra, EURO 2008'de yarı final coşkusunu tattığımız Avrupa Şampiyonası finallerine 5. kez katılıyoruz. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı."A Milli Futbol Takımı'mız, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz, sponsorlarımız, futbol ailesi ve Türk halkının ortak sinerjisiyle hep birlikte bu yaza damga vuracağımıza inanıyoruz." diyen Özdemir, "Bu birlik ve beraberlik; EURO 2020'de bizi başarıya taşıyacak, sonraki turnuvaların da kapılarını açacaktır. Sponsor ailemize katılan DenizBank'a aramıza hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.Nihat Özdemir, her dönemde milli takımdaki teknik ekip ve oyuncuların ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"2002 ve 2008'deki başarıları inşallah yakalarız. Gruptan çıkma yönünde milli takımımız büyük bir performans gösterdi. Kendi sahamızda gol yemedik. Hepinizin bildiği gibi Fransa'ya gittik, Fransa'daki son Dünya Kupası'nın şampiyonu ile 1-1 berabere kalarak döndük. 1 maç kala gruptan çıkmayı garantiledik. Başarılı bir şekilde devam ettik ama bence esas başarıyı finallerde göstermemiz gerek. Hedeflerimiz var inşallah Allah da yardım eder yürürüz. Bundan önceki her milli takımın ve teknik direktörün başarılı olduğuna inanıyorum."Sponsorluklar yönünden oldukça verimli bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Özdemir, "Rakam vermem ama rekor kıracağımızı söyleyebilirim. Daha birçok sponsorluk anlaşmasını yakın zamanda sizlere açıklayacağız. Alkın Kalkavan kardeşimiz bu konuda çok büyük çaba sarfediyor. Daha birçok önemli müjdeler vereceğiz." diye konuştu.TFF Başkanı, "Yayın gelirlerinde TFF'nin payı yüzde 12'den yüzde 4'e düştü. Bu açığı yeni sponsorluklarla kapatabiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Yayın haklarından TFF'nin aldığı pay yüzde 12 idi, geçen yönetim döneminde aldığımız kararla futbol takımlarımıza daha çok destek olsun diye yüzde 8 hakkımızı kulüplere bıraktık. Yayın gelirinin 500 milyon dolar olduğunu düşünürsek yüzde 8 kayıp 40 milyon dolar ediyor. Buna rağmen federasyonumuzun bütçesini planladık, yaptık, arkadaşlarımızın üstün çalışmaları ve aldığımız sponsorluklar ve diğer çalışmalarla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu kulüplerimizin isteğiydi."Nihat Özdemir, harcama limitleriyle ilgili gelen bir soruyu ise yarın basın toplantısı düzenleyeceğini ve buna kapsamlı yanıt vereceğini de belirterek, "Lisans kurulunun verdiği kararlar ve 1 transfer dönemini çok başarılı şekilde atlattığımıza inanıyoruz. Yarın detayları veririz." şeklinde görüş belirtti.Şenol Güneş: "Bizim işimiz futbol"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolun çok büyük bir ekonomik boyutunun da olduğuna dikkati çekerek, "Sayın başkanımız futboldan bahsetti, futbol da ekonomiyi ilgilendiriyor. Bizim işimiz futbol. Çocukluğumuzdan beri bizim mesleğimiz bu ama paranın da gelmesi bizi sevindiriyor. Meslek olarak bu işi severek yaptık, güzel bir meslek, üstüne de para gelince iyice güzelleşiyor ama en önemlisi bu ambiyans. Buna benzer bir kalabalığı yarı finalde Brezilya maçında görmüştüm ama o zaman işin sonuna gelmiştik, şu an işin başındayız, Avrupa Şampiyonası öncesi böyle üst katılımla olan, böyle heyecanla dolu bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Çok büyük bir eksiğimiz paraydı, şimdi de DenizBank'la beraberiz." yorumunu yaptı."Küresel bir başarıya ihtiyaç var, bu takım için de banka için de geçerli. Aynı zamanda sponsorların kaliteli markalar olması bizi zenginleştiriyor." sözlerini kullanan Güneş, şöyle konuştu:"Geçmişte böyle bir şey yoktu, Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Bugün birlikteyiz, o yüzden bir korkum var. İnşallah beklentiye cevap veririz. Avrupa Şampiyonası önemli ama Dünya Kupası da çok önemli. Bu çocuklar çok karakterli, ülkemizi temsil için orada olacaklar. Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. Onu da bekliyoruz. Yeni bir şeyler sunmak istiyoruz. Takdiri ilahi, tıpkı 2002'de Brezilya ile yaptığımız maç gibi. İnşallah ilk 3'e gireriz. Ülkemizde zaman zaman futbolda kaoslar var ama her şeyin üzerinde milli takım var. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz. Ailemiz dostlarımızla bir araya geliyoruz ama bankamızı seçtiğimiz zaman DenizBank'ı seçtiğimiz zaman çok daha iyi olacağını düşünüyoruz."Emre Belözoğlu: "Beraber kazanacağımız ve kaybedeceğimiz bir sürecin olması gerekiyor"A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu da sponsorluk anlaşmalarının milli takım için önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:"DenizBank ailesinin Türk futboluna verdiği katkıyı net bir şekilde bildiğim için bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aile olabilmek, kalabilmek çok önemli. Federasyonda hocamızla beraber Türk futbolu için elimizden geleni saha içerisinde yapmaya çalıştık. Son dönemde yakaladığımız başarının en önemli sebebi içeride oluşturduğumuz samimi aile ortamıydı. Büyük bir aileyiz dediğimizde herkesi işin içine katmak istiyorum. Beraber kazanacağımız ve kaybedeceğimiz bir sürecin olması gerekiyor. Böyle sponsorluk anlaşmaları çok önemli. İnşallah beraber gittiğimiz bu turnuvadan başarı ile döneriz."Sponsorluk töreni karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.