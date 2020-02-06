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TFF Kadınlar 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde Hakkarigücüspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-1 yenildi.

06.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:31
Türkiye Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Liginde Hakkarigücüspor, sahasında konuk ettiği 'a 4-1 yenildi.
Ligin 10. haftası kapsamında 5 Ocak'ta oynanması gereken ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşma, Merzan Futbol Sahası'nda oynandı.
Müsabakada rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen konuk takım Beşiktaş, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.
Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği maçı, Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Gençlik ve İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.
TFF Kadınlar 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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: TFF Kadınlar 1. Lig


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