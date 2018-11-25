Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 6-1 mağlup etti.
Ligin 5. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi Hakkarigücü Spor, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maçta, ev sahibi ekip rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Maçı izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bitiş düdüğünün ardından saha kenarına giderek futbolcuları tebrik etti.
Karşılaşmayı, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda taraftar izledi.
Futbol,Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 16:33