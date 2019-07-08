TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kulüp Lisans Kurulu başkan ve üyelerinin belirlendiğini bildirdi. Ömer Okan Çağlar'ın başkanlık yapacağı kurulda şu isimler yer alıyor:
Başkan Yardımcısı:
Nejdet Hüddam
Üyeler:
Prof. Dr. Murat Atalı
Fatih Aygören
Hasan Tuncay
Berrin Mahmutoğlu
Savaş Çıtak
Yedek Üyeler:
1. Abdülkadir Güzeloğlu
2. Yakup Şimşek
3. Erdal Aydın
4. Bekir Çiğnitaş
5. Özcan Aksu
6. Cemal Öztürk
7. Atilla Zaimoğlu - İstanbul
Kaynak: DHA Türkiye Futbol Federasyonu
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