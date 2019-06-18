18.06.2019 13:45
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TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı

TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu-Kulüpler Birliği toplantısı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu-Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Toplantıda kulüp başkanları ve TFF yetkilileri yer alırken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, toplantıya katılım sağlamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği ile önümüzdeki sezon planlaması hakkında görüşmek için toplantıyı tertip etti. Gündemin bir diğer konusu ise yayıncı kuruluştan gelen talebin değerlendirilmesi olacak. Toplantıya kulüpler başkanlık düzeyinde katılım gösterirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise toplantıda yer almadı. Cengiz'in yerine Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer kulübü temsil etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Riva, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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