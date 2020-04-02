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TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunma kararı aldı.

02.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:18
TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunma kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulların başkan ve üyelerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kampanyaya bir aylık tüm hak edişleriyle katkıda bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.
TFF ise Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin lirayla destekte bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
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