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TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına geçici madde ekleyerek, 2020-2021 sezonu lisans başvurularını uzattığını açıkladı.

23.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:30
TFF, lisans başvuru sürelerini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına geçici madde ekleyerek, 2020-2021 sezonu lisans başvurularını uzattığını açıkladı.

TFF'den yapılan bildirime göre kulüplerin, 2020-2021 futbol sezonu için lisans başvuru sürelerini, nisan ayı sonuna kadar uzattı. Federasyondan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Güncel

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