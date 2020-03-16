TFF: "Mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi...
TFF: "Mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir"
16.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:54
TFF: "Mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor
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