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TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir

TFF'nin Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetmesinin ardından Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir." dedi.

11.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:03

Türkiye Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve 'ın Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.TFF, Beşiktaş ile alakalı, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları

"HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Bu karar sonrası Ajans Beşiktaş'a konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir." dedi.

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (3)
DOBRA:Fenerasyon Şampiyonu ilan etmiştir.
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR:Babanızın çiftliği sandınız Türkiyeyi o kadar basit değil bu işler.
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DAS:Bu sorun klendinizden kaynaklı, yediniz yediniz şimdide para yok, tff nin suçu ne
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