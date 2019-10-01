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TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

TFF'nin Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesine eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer sert tepki gösterdi. Gezer, "Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır." dedi.

01.10.2019 17:48

TFF, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti. Arslanboğa, Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın VAR hakemiydi. TFF'nin bu kararı sonrası eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer çarpıcı yorumlarda bulundu.

TRT Spor'a bağlanan Bünyamin Gezer, "Şu anda şok oldum. Türkiye'de herhalde profesyonel hakemlik fiilen bitmiştir. Onu gözlemliyorum, hissediyorum. Miladı bilmiyorum ama eski bir hakem olarak son derece üzgünüm. Eğer Zekeriya Alp, MHK'dan habersiz TFF Yönetim Kurulu böyle bir karar almışsa Zekeriya Alp'in şu an itibariyle istifası gerekir. Çünkü güven kalmamıştır." dedi.

Bünyamin Gezer

SUAT ARSLANBOĞA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gezer, "Eğer aniden sezon ortasında bir sözleşmeyi bitiriyorsanız altını doldurmalısınız. Atıyorum maç satmak gibi ağır bir ithamın olması lazım. Eğer böyle bir itham varsa. TFF'den şunu bekliyorum. Savcılığa Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulunulması lazım." diye konuştu.

TOROĞLU'NDAN FLAŞ İDDİA

A Spor'a bağlanan Erman Toroğlu ise "Galatasaray, Fenerbahçe yenseydi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirdi. Bu işler tuhaf, Galatasaray Başkanı ceza heyetine gönderiliyor ve 'Galatasaray Başkanı'na ceza verilmeyecek' diye açıklama yapılıyor. İki gün sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası kaldırılıyor. Bu nasıl iş? İnsanları aptal yerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

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TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

Türkiye Futbol Federasyonu, Suat Arslanboğa, Türkiye, Spor

YORUMLAR(18)
MERT:Saçma sapan yorum
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M.ÇEK:YAZIK ARTIK TÜRKİYE''DE FUTBOL KELİMESİNDEN BİLE NEFRET EDİYORUM. kİM şampi olursa olsun benim için şampidir. Allah belanızı versin. inşallah Türkiye milli takımı da küme düşer. gidip kumda oynarsınız
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MALATYASPOR:tek kelimeyle çok yazıkkkkkkkkkkkkk
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TRAB61:TFF derhal istifa etmeli bir tek futbolumuz var onuda bu sikeci sebeklere birakmamali ve istifa etmiyorlarsa bütün kulüpler Fenev haric maclar oynanmasin protesto edilmeli yoksa bu futbol hicbir zaman düzelmeyecektir.
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DOST:günaydın yenimi farkına vardınız biz futbolu kaç yıl önce kaldırdık cenazesini
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KORKANINÇOCUĞUOLMAZ:Hakemliği iptal edildiyse kural hatası var. Kural hatası varsa tekrar edilmeli ama hepsini geç bu ülkede ne hatalar oldu kadıköyde fenevi kaç kere kurtardılar. FENERASYON İŞ BAŞINDA !!
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MERT:Yoruma bak sen bi defa neyden hangi maçtan dolayı olduğunu öğren öyle yorum yaz
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DOĞRU BİLGİ:BJK-BAŞAK MAÇINDAN İPTAL ETMİŞLER HAKEMLİĞİNİ BJK Lİ SUATIN.
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FAA:tff en hızlı şekilde kayyum atanmalıdır tff ve mhk fenerin tekeline geçmiştir adeta
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ADINIZI YAZIN:kac senedir ayni olaylarla karsilasiyoruz beyler hakemde tff rasyonuda sikenin icindeler bu kadar bunu dusununbaska seylerle ugrasmayin
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