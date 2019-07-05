- TFF'nin Trabzonlu yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi

- TFF'nin Trabzonlu yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldiTRABZON - Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da yer aldı. Kılıç, sohbet ve tanışma amaçlı bir araya gelindiğini belirtti.Büyükaydın: "Türk futbolunu daha ileriye taşıyacak adımlar atmak istiyoruz"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, göreve geldikleri dönemde kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Öncelikle biz bu göreve gelirken bize destek veren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Mustafa Bey ile biz Trabzon şehrinin evladıyız. Kulübümüzü ve Türk futbolu ile ilgili bugünden sonraki süreçte görev aldığımız dönem içerisinde inşallah elimizden geldiği kadar, düzgün, adaletli bir sistem içerisinde ne kadar katkı verebiliyorsak onu vermek için çalışacağız. Biz bugün bir tanışma, sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunmak için buradayız. Sizler de bizim yön ve aynamız olursunuz. Sizler futbolu takip eden insanlarsınız. Biz de üst kurulda federasyonda Türk futbolu ile ilgili bugünkü konumundan daha ileriye taşıyacak adımları atabilirsek, bundan mutluluk duyarız. Bizim için önemli olan bu. İnşallah bu görevi layıkıyla yapabilmek için düzgün bir şekilde sürece ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi bu konuda da daha çok yeniyiz. Biz de federasyonu ve bazı şeyleri süreç içerisinde takip edip daha vakıf olmak neticesinde işlere sahip olmaya çalışacağız. Ama ilkemiz ve önceliğimiz düzgün ve adaletli kararlarla beraber, bu işlerin takipçisi olmak ve futbola katkı sağlamak. İşin içerisinde olduğumuz için de bütün konulara daha ileri ki dönemlerde daha vakıf olup, iyi neticelerle birlikte taşımaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Hacıkerimoğlu: "Tarafsız yönetim niyetindeyiz"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ise bu toplantıyı hem tanışmak hem de geleneksel hale getirmek istediklerini ifade ederek, "Bu bir araya gelme bir açıklama yapmak amacıyla düzenlenmedi. Belirli zamanlarda yine bir araya gelip biz sizi dinleyeceğiz, sizler söylediklerinizin takipçisi olacaksınız. Bizler sporda tarafsız yönetmek niyetindeyiz. Eğer o şekilde ilerleyebiliyorsak bizim açıklamamız oluyor, ilerlemiyorsak bir sonraki toplantıda eleştirilerinize göre pozisyon alıyoruz. Sizler ne görüyorsunuz, neler eksik, neler daha iyi yapılabilir. Türk futbolu ile alakalı arkadaşların görüşlerini dinlemeye geldik" diye konuştu.