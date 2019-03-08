TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran'da yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.

Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak."

DEMİRÖREN İSTİFA ETMİŞTİ

Yıldırım Demirören, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." demişti.