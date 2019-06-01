TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir Kimdir?

Fenerbahçe'nin eski 2. başkanı ve basın sözcüsü Nihat Özdemir, yapılan başkan seçime tek aday olarak girerek 174 oy ile TFF yeni başkanı oldu. Nihat Özdemir kaç yaşında? Nihat Özdemir serveti ve hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

TFF yeni başkanı Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Aslen Bitlisli olan Nihat Özdemir, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden mezun oldu.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE BULUNDU

Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağı olan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. 90'lı yıllarda Ankara sanayi odası meclis başkanlığı görevinde bulundu. 1995-96 yıllarında Ali Şen (spor adamı) ile birlikte Fenerbahçe yönetimine katıldı. 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

LİMAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ortağı olduğu Limak Şirketler Grubu; 1995'te turizm, 1997'de enerji, 2000'de çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri'ni açtı. 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarına giriş yaptı. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı'yla liman işletmeciliği sektörüne girdi. Hala Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2.Başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığı da yürüttü.

EN ZENGİN 100 TÜRK İÇERİNDE YER ALDI

Nihat Özdemir, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada bulundu. Ünlü iş adamı, Gülseren Özdemir ile evlidir ve bu evlilikten Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.