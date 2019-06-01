TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir oldu

Ercan ATA - Nesrin AYDIN - ANKARA/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 230 delegenin katılımıyla Ankara'da yapıldı.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi. Başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkanlık seçiminin ardından yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU (ASIL)

1) Servet Yardımcı

2) Mehmet Baykan

3) Erdal Bahçıvan

4) Erhan Kamışlı

5) Yılmaz Büyükaydın

6) Ali Düşmez

7) Mustafa Çağlar

8) İsmail Erdem

9) Mustafa Hacıkerimoğlu

10) Nuri Akın

11) Eşref Selim Soydan

12) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu

13) Onur Alkın Kalkavan

14) Hamit Altıntop

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

1) Mete Düren

2) Ensar Saral

3) Şahin Kartal

4) İbrahim Şahinkaya

5) Kamuran Yazıcı

6) Mustafa Bozbağ

7) Fatih Maden

8) Mehmet Serdar Binnet

9) İsmail Ergüneş

10) Yakup Şimşek

11) Şevki Bostan

12) İlyas İleri

13) Cevat Ay

14) İnanç Erol

DENETLEME KURULU (ASIL)

1) Mehmet İlker Aycı

2) Bünyamin Bozgeyik

3) İbrahim Türkiş

4) Murat Tanrıverdi

5) Abdülcahit Şahin

DENETLEME KURULU (YEDEK)

1) Tuncay Karartı

2) Ömer Bekir Güder

3) Ahmet Hilmi Yücesoy

4) Hasan Er

5) Mustafa Süreyya Durukan

Kaynak: DHA