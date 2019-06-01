TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu - Demirören ve Güreli dönemleri ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara
'da devam ediyor.
JW Marriott Otel'de yapılan genel kurulda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi. Yıldırım Demirören
, 28 Şubat
'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli
yürütmüştü.
Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
Kaynak: AA
Ankara
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