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TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladığı ve hakaretler savurduğu video sonrasında hoca hakkında soruşturma başlattı.

25.10.2019 12:36

Kayseri'de yaşanan skandal olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

TFF Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada çıkan teknik direktörün futbolcularını tokatlama görüntüsünü delil olarak görüp, Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Halit Kurt, Kayseri, Spor, Güncel

YORUMLAR (10)
TAPUZMANI:Erzurumspor a böyle bir hoca lazım bence :)
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SON ÜLKÜCÜ:terim yapınca birşey yok biz bir tane vurduk aaauvvvvvv
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GG:Kes lan
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ADINIZI YAZIN:SIRADA BEKLEDİĞİM BİR HABER VAR İSE O DA ŞUDUR . FUTBOLCULARDAN BİRİNİN AİLESİ AYNI UYGULAMAYI HOCAYA YAPTI HOCA HASTANEYE KALDIRILDI .
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SİVASSPOR -TNCY:gayseri için normal bu gibi hareketler
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ERKAN:Sadece kayseriye deyil yurdun hiçbir yerine yakışmaz.menzilci sofi
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GAYSERİLİ:KAYSERİLİYİM AMA KOYU MÜSLÜMAN DEĞİLİM, KOYU MÜSLÜMANLARIN HALİ ORTADA
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AYTAMA:akıl hastanesine yatırılmalı
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MENZİLCİ SOFİ MÜSLÜMAN:kayseri gibi koyu müslüman bir şehre yakışmadı
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MEDENİYET Mİ DERSİN YOKSA CAHİLLİK Mİ:koyu müslüman dediğin kayseriye bi gün gelde gör bakalım ; insanlar burda açılıp saçılmak için birbiriyle yarışır olmuş!!!!
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