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TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi finallerinde, Alanya Belediyespor şampiyon oldu.

04.11.2019 18:28TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi finallerinde, Alanya Belediyespor şampiyon oldu.
Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Alanya Belediyespor, Erciş Belediyespor'u 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Karasu Belediyespor'u 15-4 yenen Seferihisar Cittaslow ise TFF Plaj Futbolu Ligi finallerini üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvada, Alanya Belediyespor takımından Felipe en değerli oyuncu ödülünü, aynı takımdan İsmail Turhan da en iyi kaleci ödülünü alırken, gol kralı ise Erciş Belediyespor'dan Be Martins ve Seferihisar Cittaslow'dan Edu Suarez oldu.

Maçların ardından dereceye giren takımlara kupa ile madalyaları, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, diğer ilgililer ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Alanya Belediyespor, Antalya, Alanya, Spor

Kaynak: AA

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