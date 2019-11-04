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TFF Plaj Futbolu'nda şampiyon Alanya Belediyespor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda galip Alanya Belediyespor oldu.

04.11.2019 20:01TFF Plaj Futbolu'nda şampiyon Alanya Belediyespor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda galip Alanya Belediyespor oldu.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 225 sporcunun katılımıyla Kleopatra Plajı'nda düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçlarında Seferihisar Cittaslow, Karasu Belediye'yi 15-4 yenerek üçüncü oldu. Alanya Belediyespor ile Yeşil Erciş Belediyespor arasında final maçında ise 5-4 Alanya Belediyespor galip gelerek şampiyonanın birincisi oldu.

En iyiler belirlendi

Şampiyonada en iyi kaleci Alanya Belediyespor takımında İsmail Turhan, gol kralları attıkları 16 golle Seferihisar takımından Eduard Suarez ve Yeşil Erciş Belediyespor takımından Bernardo B.M. Santos, değerli oyuncu Alanya Belediyespor Takımından Felipe oldu. Turnuvanın fair play ödülünü Yeşil Yurt Erciş takımından Leonardo B. Santos aldı.

Derece giren sporculara kupa ve madalya verildi

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri verdi. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Alanya Belediyespor, Türkiye, Alanya, Spor

Kaynak: İHA

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