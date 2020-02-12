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TFF, sarı kart cezası kuralını değiştiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK ve Kulüpler Birliği'nin dün Riva'da gerçekleştirdiği zirvede flaş bir karar alındı. Gelecek sezondan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda ve ligde görülen kartlar birbirini bağlamayacak.

12.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:28

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine 'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Kulüp başkanlarının ve MHK yöneticilerinin de yer aldığı zirvede Türk futbolu için problem olarak görülen önemli konular masaya yatırılırken fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu konulardan biri de son dönemde oldukça fazla tartışma konusu haline getirilen ve kriz çıkaran 'kart kuralı' oldu. Kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden konuyla ilgili Kulüpler Birliği'nin isteği sonrası radikal bir karar alındı.

UYGULAMA SUİSTİMAL EDİLMEYE AÇIK

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'in ligde oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp cezasını kupada çekmesi ve ardından PFDK'ye sevk edilmesi ile başlayan "bilinçli sarı kart görme" tartışmaları için bir çözüm önerisi sunuldu. Süper Lig ekiplerinin başkanları uygulamanın suistimal edilmeye açık olduğunu ve gereksiz tartışmaların yaşandığını belirterek TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kuralın değiştirilmesini talep etti.

LİGDE GÖRÜLEN KARTLAR SADECE LİGİ KAPSAYACAK

Konuyla ilgili ortak görüşün hakim olduğu toplantıda kart kuralının değiştirilmesine karar verildi. Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya konulacak yeni kurala göre artık lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Kupa maçında görülen kartlar ise şu an uygulamada olduğu gibi sadece kırmızı kart görülmesi halinde ligi bağlayacak. Yani ligde çift sarıdan kırmızı kart gören oyuncu müteakip kupa maçında cezalı duruma düşmeyecek. Böylece oyuncuların olası bir kart temizleme hamlesinin önüne geçmiş olunacak.

(Sözcü)

TFF, sarı kart cezası kuralını değiştiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Riva, Spor


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BJK:TÜRKİYEDE TEK SEVİLMEYEN TAKIM NEDEN FENERBAHÇE ??? CEVABINI SİZ VERİN O ZAMAN FENEVLİLER
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MARDİNLİ:BU ÜLKEDE YA FENERBAHÇELİSİN YADA FENERBAHÇE DÜŞMANI. . . !
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ŞİKE, ŞAİBE VE SİYASETİ FUTBOLDAN UZAK..:Aziz Yıldırımdan sonra fenerbahçe düşmanlığı bitti kardeşim
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