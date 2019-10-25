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TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı!

Türkiye Futbol Federasyonu, soyunma odasında oyunculara şiddet uygulayan antrenör Halil Kurt hakkında soruşturma başlattı.

25.10.2019 17:37

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un, soyunma odasında oyunculara şiddet uyguladığı video sosyal medyada gündem olmuştu. TFF, Kurt hakkında soruşturma başlattı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HALİL KURT İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır. Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Halit Kurt, Kayseri, Spor


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