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TFF: "Spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst...

TFF: "Spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır"

16.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:54
TFF:
TFF: "Spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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