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TFF Süper Kupa maçının ardından

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde karşılaşan Akhisarspor ve Galatasaray'ı kutladı.

08.08.2019 00:34 TFF Süper Kupa maçının ardından
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa finalinde karşılaşan Akhisarspor ve Galatasaray'ı kutladı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Bakan Kasapoğlu, maçın güzel bir atmosferde oynandığını dile getirerek, "Hem Akhisarspor'u, hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Centilmence, rekabet dolu bir maç izledik." dedi.
Tüm kulüplere yeni sezonda başarılar dileyen Kasapoğlu, "Galatasaray'ı kupayı kazanması vesilesiyle ayrıca tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
"Hayırlı, uğurlu olsun"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de maçtan sonra yaptığı açıklamada, güzel bir final izlediklerini söyledi.
TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ın şampiyon olduğunu belirten başkan Özdemir, "Güzel bir final maçı oldu. Galatasaray kazanarak şampiyon oldu. Geçen yıl Akhisarspor kazanmıştı. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki sonuçlarını da değerlendiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Medipol Başakşehir Olimpiyakos'a 1-0 kaybetti ancak rövanşından ümitliyiz. Yarın akşamki maçlar Türkiye için çok daha önemli. Trabzon Prag'da, Evkur Yeni Malatyaspor Belgrad'da oynayacak. İnşallah deplasmandan iyi haberler alacağız. Takımlarımıza bu yolda başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Kaynak: AA

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