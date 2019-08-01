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TFF Süper Kupa'yı Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalini Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

01.08.2019 16:11 TFF Süper Kupa'yı Halil Umut Meler yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalini Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada; 2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa finalini, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy'un yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Arda Kardeşler olacağı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, HALİL UMUT MELER, Süper Kupa, Spor

Kaynak: DHA

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