Tff Tahkim Kurulu, Donk ve Rodrigues'in Cezalarını Onadı

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:28



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcular Ryan Donk ve Garry Rodrigues'in cezalarını onadı.TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Donk ve Rodrigues'e verilen cezalara yönelik itirazı görüştüğü belirtildi.Tahkim Kurulunun, rakip takım futbolcuya yönelik saldırı nedeniyle Donk'a verilen 6 maç men ve 15 bin 600 lira, Rodrigues'e verilen 3 maç men ve 7 bin 800 liralık cezayı oy birliğiyle onadığı aktarıldı.