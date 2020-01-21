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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün itirazını görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün TFF Kulüp Lisans Kurulunun kendileriyle ilgili verdiği karara yaptığı itirazı görüştü.

21.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:00TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün itirazını görüştü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulübünün TFF Kulüp Lisans Kurulunun kendileriyle ilgili verdiği karara yaptığı itirazı görüştü.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu sarı-lacivertli kulübün takım harcama limitleriyle ilgili itirazı inceledi.
Kurul, düzenlenen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, kulüp avukatları Alper Pirşen ve Özge Tokarlı Gündüz ile kulüp mali işler direktörü Serdar Yıldız'ın beyanlarını aldı.
Ara karar gereğince dosyayı karara bağlamak için Kulüp Lisans Kurulundan bilgi isteyen Tahkim Kurulunun, bilginin ulaşmasının ardından nihai kararı vereceği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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