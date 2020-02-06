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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.

06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 'nin 125 bin lira para cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli kulübe verdiği 125 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliği onandığı bildirildi.
Kurulun, ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in aldığı 3 müsabakadan men cezasıyla ilgili lacivert-beyazlı kulübün erteleme talebinin reddini ve cezanın oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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