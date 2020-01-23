Haberler » Spor » TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi - Spor

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

23.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:12TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıkalamada, Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili aldığı karara sarı-lacivertli kulübün itirazını görüştüğü bildirildi.
Fenerbahçe Kulübünün sözlü beyanını alan Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50  Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
20:54  Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi
20:49  VakıfBank, Maribor'a set vermedi
20:52  2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak
20:50  Milli eskrimciler hafta sonu 4 ülkede piste çıkacak
23.01.2020 20:59:57