TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: AA