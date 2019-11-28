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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

28.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:56TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.
Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mauricio Isla, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: AA

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