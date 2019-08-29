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TFF Tahkim Kurulu kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün, eski futbolcusu Younnes Mokhtar'a fesih tazminatı olarak 762 bin avro ödemesine karar verdi.

29.08.2019 19:32 TFF Tahkim Kurulu kararları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün, eski futbolcusu Younnes Mokhtar'a fesih tazminatı olarak 762 bin avro ödemesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, geride kalan sezonun ilk devresinde sarı-lacivertli takımda forma giyen Faslı futbolcunun, MKE Ankaragücü ile aralarındaki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına itirazını görüştü.
İki tarafın da avukatlarının yer aldığı duruşma sonunda 28 yaşındaki futbolcunun itirazını kısmen kabul eden Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün Mokhtar'a 762 bin avro fesih tazminatı ödemesini kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: AA

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