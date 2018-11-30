Tff Tahkim Kurulu, Rıza Ali Naibi'nin Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İdari Direktörü Rıza Ali Naibi'nin cezasını onadı.<br><br>TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verilen siyah-beyazlı idareci Rıza Ali Naibi'nin itirazını görüştüğü aktarıldı.<br><br>Tahkim Kurulunun yapılan itirazı reddedip, Rıza Ali Naibi'ye verilen cezayı, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle oy birliği ile onadığı ifade edildi.