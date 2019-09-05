Haberler» Spor» Haber

TFF Tahkim Kurulu, Seri'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

05.09.2019 20:22 TFF Tahkim Kurulu, Seri'nin cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Süper Lig'in 2. haftasında sarı-kırmızılı takımın Konyaspor ile yaptığı müsabakada kırmızı kart gören Seri'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü belirtildi.
Kurulun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuna verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı. Ayrıca Seri'nin 24 bin liralık para cezasının da onandığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:14   Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi
00:08   Ömer yağmur: kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz
00:08   Naim süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı
23:59   Semih Erden isyan etti: Köpek gibi çalıştım...
23:59   Aykut Kocaman: İlk 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık
23:57   Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
23:50   Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri