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TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin cezasıyla ilgili yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un, oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

30.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:48TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin cezasıyla ilgili yapılan itirazı reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 'un, oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, futbolcusu Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının kurul tarafından esastan reddine oybirliği ile karar verdiğini bildirdi.
Kurulun, Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kuruluna yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusunu da incelediği vurgulanarak, gerçekleştirilen müzakere neticesinde; TFF tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve sarı-lacivertli kulübün itirazının esastan reddine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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