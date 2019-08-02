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TFF Temsilciler Semineri devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu İsmail Hakkı Köklükaya Temsilciler Semineri'ne devam edildi.

02.08.2019 15:47 TFF Temsilciler Semineri devam ediyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu İsmail Hakkı Köklükaya Temsilciler Semineri'ne devam edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki seminerin ikinci gününde senaryo maç görseli verilen temsilciler, konuların temsilci raporuna aktarılması yönünde yazılı sınava tabi tutuldu.
TFF Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı Av. Hazer Akil de temsilcilere talimatlar ve rapor yazımı ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor

Kaynak: AA

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