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Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, salı günü UEFA ile yapacağı telekonferansın ardından hazırlık maçlarıyla ilgili karar verecek. A Milli Takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının iptal edilmesi gündemde.

14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:26

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından futbol dünyasında gözler UEFA'ya çevrildi. Bu hafta içinde oynanan Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanırken, ilerleyen tarihlerdeki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi. UEFA, kendisine üye olan ülke federasyonlarıyla salı günü yapacağı telekonferansla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası ve UEFA'nın diğer organizasyonları hakkındaki kararını da verecek. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de alınacak olan her kararla ilgili değerlendirmelerini şimdiden yapmaya başladı. Bu bağlamda, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta da Avusturya ile oynanacak olan hazırlık maçları iptal edilebilir. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar doğrultusunda bu 2 karşılaşmanın seyircisiz oynanması açıklanmıştı. Ancak Avrupa'da birçok ligde teknik adamlar ve futbolcuların korona virüse yakalanması nedeniyle TFF çekincelerini UEFA'ya iletecek. UEFA'nın EURO 2020'yi erteleme kararı alması durumunda ise maçların oynanmasına gerek kalmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ÇEKİNCESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir diğer çekincesi ise İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final için UEFA'ya çekincelerini aktaracak olan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bu anlamda toplum sağlığının tehlikeye atılmasını istemiyor. 80 bin kişi kapasitesi bulunan stadyuma gelmesi beklenen 60 bin yabancı futbolseverin tek tek karantina altına alınmasının mümkün olamayacağını UEFA'ya iletecek olan TFF, ayrıca Türkiye'ye gelen taraftarların maçları izledikten sonra, Fethiye, Marmaris, Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil noktalarına gittiğini de UEFA'ya hatırlatacak. Gündemdeki bütün konuları UEFA yetkilileriyle paylaşacak olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, UEFA'nın alacağı her karar için B planı geliştirmiş durumda. - İSTANBUL

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Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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