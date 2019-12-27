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TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün "VAR kayıtları açıklanmalı" çağrısı üzerine açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılamayacağı duyuruldu.

27.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:25

Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak 'ın VAR kayıtlarının açıklanması talebinin ardından, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, IFAB'ın VAR kayıtlarının açıklanması kararını ülke federasyonlarına bıraktığı ve uygulamanın Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi devam edeceği vurgulandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulamaya konulmuştur.

"EĞİTİM AMAÇLI KULLANMASI UYGULAMASINA DEVAM EDİLİYOR"

Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.

"MEVCUT ŞEKLİYLE DEVAM EDECEK"

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke Federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.

Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke Federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (19)
SON SÖZ: Açıklayamaz. Para baronları izin vermez. Futbol sahada oynanan ancak masada planlanan ve kazanılan bir oyundur. Bunu bilmeyen de hep kaybeder:
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SAZAN SARMALI 0101...: HİÇ ŞAŞIRMADIM BELLİ ZATEN ALİ KOÇ LA YAPILAN GİZLİ TOPLANTIYI ACIKLAYAMAYANLAR VAR KAYITLARINIDA AÇIKLAMAZ BU DURUMDA KULUPLER BİRLİĞİ KARAR ALIP TFF VE MHK NİN İSTİFASINI İSTEMELİDİR.
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MAHİR ALABAY: İşte acıklama kayıtları paylasmak sizin için sıkıntı demekkı, yokmu ya su ulkede adalet su federerasyonu su şikecileri su kan emıcı vurguncuları futboldan uzaklastıracak devlet nerdesın geregını yap bu adamlar alenen sahtekarlık yapıp tonlarca para alıp gorevlerıne devam edıyorlar ulke futbolu bu sekılde hıcbır yere gelemez. Süper lıg ve alt lıgde yabancı futbolcu oynatılmasın antrenorede gerek yok nasıl olsa işler masa basında halledılıyor masada bıten futbol tff
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KADIKÖY: Açıklama tabi. 2 yıl bjk 2 yıl gs şampiyon olurken var kayıtları açıklanmadı şimdi mi açıklanacak. Hadi yürüyün 2 yıl büyük fener şampiyon olucak sırayla bu işler. Ali dürüst gitti tüpçü de gitti darbeci hocanızda yok artık. Şampiyonluk gs ye bjk ye haram artık. Oynamadan kazanmak yok. Fenerbahçe çok güzel oynuyo daha çok kazanması lazım
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TARIK: ACIK VE NET FEDARASYON SIKE YAPIYOR DEVLET EL ATMASI LAZIM
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FUTBOL SEVER: anlaşıldıki varda izlenmemesi gereken şaibeler var, futbol federasyonu sınıfta kaldı, taraf olduğunu belli ediyor
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VİPEOUT: yemedi tabi dırzolar. Buzamana kadar fener yalakasıydınız şimdi koltuk daha sağlam. (Nihat Özdemir ) Allah belanızı versin. gereksiz çöpten farksız birşey değilsiniz. Daha memleket için adam akıllı karar almaktan acizsiniz. Süper lige 5 yabancı sınırı koyun, Ptt ve alt liglerine yabancı yasağı getirin olsun bitsin. bir Çİn kadar bile olmadınız.
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VANLI: AÇIKLANMAMALI. BEŞİKTAŞ TAN NEFRET EDİYORUM
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MAHO AĞA: Gizli saklınız, korktuğunuz bir şey mi var? Dolap dümenler ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz
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KRAL3480: Kabahatli olmasalar, çekinmez açıklardılar! bunlarda ar namus şeref haysiyet onur namına hiçbir şey yok! feneri şampiyon yapmak pahasına türk futbolunu büsbütün batırmayı göze almış durumdalar.
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