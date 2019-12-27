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TFF, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağını açıkladı.

27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34 TFF, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağını açıkladı
Türkiye Federasyonu (TFF) Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmayacağını açıkladı.
TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin Süper Lig'in 16. haftasındaki derbiden sonra VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili talebinin ardından açıklama yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "VAR uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur." denildi.
TFF'nin FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında yapılan protokol üzerine, VAR'ı 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig play-off müsabakaları ile 2018-2019 sezonu Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulamaya başladığı hatırlatıldı.
IFAB'ın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşılmamasını tavsiye ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke federasyonları hakem kurullarına sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir. Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir. Kaldı ki; federasyonumuz gerek IFAB gerekse VAR'ın uygulandığı ülke federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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