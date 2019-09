TFF ve A Milli Takım, sponsorlarıyla buluştu (1)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF ve A Milli Takım'ın sponsorlarını " Avrupa Şampiyonası yolunda Ay Yıldızlıların yanında" organizasyonunda ağırladı.Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları öncesinde düzenlenen etkinliğe, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım futbolcuları, ana sponsorlar Spor Toto, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, Türk Hava Yolları, resmi tedarikçiler Acıbadem, Coca-Cola, Damat, DYO, Gilette, Opet ve PTT'nin üst düzey temsilcileri ile medya mensupları katıldı.Özdemir: "Hep birlikte mutlu sonla bitireceğiz"Verdikleri destek nedeniyle tüm sponsorlara teşekkür eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, şöyle konuştu:"Sponsor ailemizle milli takımımızı bir araya getiren bu etkinliğimiz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini hedefleyen A Milli Takım'ımıza da büyük moral olacaktır. Futbolda özellikle uluslararası başarıların formülü, güçlü markaların spora verdiği destekten geçiyor. Bu nedenle, siz değerli sponsorlarımızın destekleri bizler için çok önemli. Federasyon olarak hedeflerimize koşarken, iş ortaklarımızın tecrübeleri, deneyimleri, heyecanları bizlere büyük güç katıyor. Yüksek hedefler çizmemizi sağlıyor. Sizlerin katkıları ile Türk futbol ekonomisi Avrupa'da çok önemli bir noktaya geldi. Bugün futbol değerimizi milyar dolarlarla ölçüyoruz. Bu büyüme, büyük markalarla gerçekleşiyor. Federasyonumuz da büyük ve alanında öncü markalarla çalışıyor. Bundan çok gurur duyuyoruz. Sizlerle iş birliğimizi daha da büyüterek uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz. Zaten birçok sponsorumuz ile 10 yılın üzerinde, 15-20 yıla varan birlikteliklerimiz var. Ailemize son dönemde katılan sponsorlarımızla da uzun yıllar ortak hedefler peşinde birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz. Bu birlikteliklerden kazanan daima Türk futbolu olacak.""Bizler, desteklerinizi sportif başarıya dönüştürmek, turnuvaların vazgeçilmez ülkesi olmak istiyoruz. Hocamız Şenol Güneş dünya tecrübesi. Genç, dinamik ve parlak, her takıma kafa tutabilecek bir jenerasyonumuz var." ifadelerini kullanan Özdemir, "Özlenen başarılara, teknik kadromuz ve yeni nesil oyuncularımızla birlikte, siz sponsorlarımızın da sinerjisiyle kavuşacağımıza inanıyoruz. İnşallah A Milli Takım'ımız ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma coşkusunu hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Milli takıma destek çağrısında da bulunan Nihat Özdemir, "2020 yolculuğumuzda, bir başka heyecanımız, A Milli Takım'ımızın İstanbul'a dönüşü olacak… 2020 yolculuğumuzu hep birlikte mutlu sonla bitireceğiz. Üç ay içerisinde gruptaki Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarımızı Beşiktaş Park, Şükrü Saracoğlu ve Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya, hiçbir futbolcumuzu ayırt etmeden, takımımızın yanında olmaya, milli coşkuyu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Bu özel buluşma vesilesiyle, A Milli Takım'ımıza başarılar diliyorum. 2020 yolumuz açık, şansımız bol, Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.Güneş: "Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz"Organizasyonda konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sponsorların desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:"Takım olmak için aynı yolda gitmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın futbol sevgisini biliyoruz. Doğru projelerle kendisine gittiğimiz zaman destek olacağını biliyoruz. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya, dünyaya açılıyor. İnşallah üretimi daha fazla yapacağız. Bunların hepsi uzun zamanlı iş. Şimdi önümüze bakalım. Cumartesi günü (Andorra'yla) bir maçımız var, bu maçın favorisi olmamız dışında, oyun olarak nasıl olacağımız önemli. Güzel bir oyun oynamak zorundayız. Daha sonra Moldova ve Arnavutluk maçları var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz. Bu nedenle öncesindeki 3 maçı kazanmak istiyoruz. Cumartesi günü herkesi maça bekliyoruz. Kırmızı-beyaz forma ile bekliyoruz. Bu maçta başka renk görmek istemiyoruz. Takımımıza destek olalım, güzel bir sinerji oluşturalım. Takım olma değerleri hepsinde var. Güzel bir maç olsun. Bugün de buraya hepiniz geldiniz, teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız, teşekkür ederim."Emre: "Takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum"Etkinlikte yer alan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, "Böyle bir organizasyon düzenlediği için başkanımızın önünde tüm federasyonumuza teşekkür ediyorum. Benim için 'efsane' denildi ama burada birçok değerli efsane var. Burada eski sponsorlarımıza teşekkür edip, yeni sponsorlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Bu ailenin bir mensubu olarak bütün takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.A Milli Takım'ın sponsorlarından Orka Holding'in yönetim kurulu başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Böyle bir organizasyonda bizleri buluşturduğu için Şenol Güneş hocama ve başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Samimiyete ve içtenliğe en ihtiyacımız olduğu dönemde bu tabloyu yaşamak lazım. Arnavutluk maçına ben de gelmiştim. Yüreklerini sahaya nasıl koyduklarını bizzat gördüm. Önümüzdeki iki maçta da bunu yapacaklarına inanıyorum. Başarı bizim olsun. Hepinize saygılar sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise, "Burada bulunmak benim için çok önemli. Gerçekten çok kıymetli ama Türk Milli Takımı'nın zaferlerini geçmişte görmüş biri olarak hem başkanımıza hem de hocamıza son derece güveniyorum. 2002 yılında yaşadığımız heyecan hala yüreğimizde canlı. Önümüzdeki günlerde inşallah yeni zaferleri kutlamak için bir aradayız. 2002'de de bu desteği Turkcell olarak vermiştik, vermeye devam edeceğiz. Her şey Türkiye, Türk insanı ve geleceğimiz için. Futbolcu arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki zaferleri de beraber kutlarız. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da davet için teşekkür ederek, "Burada olmak büyük bir gurur. Kıymetli bir milli takım ve teknik direktörü ile beraber olmak, şirketimiz Koç Holding için büyük bir gurur. Son 4 yıldır sponsoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz. Bizim kahramanlarımız milli takım futbolcularımız. Her koşulda onlarla beraberiz. Bunun parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kulladı.P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise şunları söyledi:"Gillette adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 3 yıllık bir beraberliğimiz var. İkinci üç yıla imzamızı da yeni yönetim kurulunun ilk icraatı olarak haziran sonunda attık. Önümüzeki 3 yılda önemli turnuvalarda beraber olcağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın da sponsoruyuz. Türkiye'nin sponsoru olarak Gillete markası büyük bir gururla bu yolculuğa çıktı. Markanın ay-yıldızla süslenmesinin Gillette'e değer kattığının farkındayız. Gillette markası üzerine Türk yıldızı basmış durumdayız. Etkisi o kadar büyük ki... Ay-yıldız baskılı ürünlerimiz Özbekistan'da satışa sunulmuş. Ay-yıldızlı olanlar daha çok satıyor dediler. Türkiye'nin başarıları sadece Türkiye'de değil tüm Türk dünyasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda olcağımıza inanıyoruz. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz."Etkinlikte konuşan spor yazarı Atilla Gökçe, "Şenol Güneş'i saygıyla alkışlamanızı isterim. Dokunduğunu yeşerten bir hoca. Milli takıma yakışan, bizi yeni ufuklara taşıyan çok iyi bir hoca. Birbirimize destek olursak Avrupa'da daha çok oyuncumuz olur, finaller görürüz." şeklinde görüş belirtti.Öte yandan, organizasyonun sonunda tüm katılımcıların yer aldığı fotoğraf çekimi yapılırken, milli takım kalecisi Sinan Bolat'ın da doğum günü kutlandı.