Haberler » Spor » TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti - Spor

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

07.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:00TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpler Birliği Vakfı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:40 Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
16:36 Yat yarışları: Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası - Spor
16:34 Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı - Spor
16:28 Hatayspor-Boluspor: 3-0 - Spor
16:28 Bilecikspor farklı kazandı - Spor
15:57 Futbolcunun çektiği şut Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti - Spor
15:15 Jose Mourinho Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor - Spor
14:50 Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi - Spor
14:41 PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması - Spor
14:25 Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi - Spor
7.12.2019 16:44:51