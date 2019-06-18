TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva
'da başladı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların temsilcileri katıldı.
Toplantıya Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Trabzonspor
kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ise gelmedi. Sarı-kırmızılı ekip adına Galatasaray Sportif AŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir
ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman
'ın hazır bulunduğu toplantıda, kulüp temsilcilerinin yeni federasyon yönetimiyle tanışacağı, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşülüp, sezon değerlendirmesi yapılacağı aktarıldı.