TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı

Türkiye Futbol
Federasyonunun (TFF) Kulüpler Birliği Vakfına daveti üzerine gerçekleştirilen toplantı, Riva
'da başladı.
TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların başkanları katıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir
ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kulüplerin yeni federasyon yönetimiyle tanışmasının yanı sıra yayıncı kuruluşun talepleri görüşülecek.Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
ise toplantıya katılmayarak sarı-kırmızılı kulüp adına Galatasaray SPortif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.
Toplantıda, yeni sezon planlamasının da görüşüleceği bildirildi.