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TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan Bursaspor taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

22.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:16TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile , , Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Erzurumspor deplasmanına giderken Aşkale'de kaza geçirmesi sonucu yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursapor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini illeti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Güncel

Kaynak: AA

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