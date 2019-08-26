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Tff yöneticisi ismail erdem: "yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz"

İstanbul DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek; "Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok.

26.08.2019 11:17 Tff yöneticisi ismail erdem:

İstanbul DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yasa dışı bahisin sakıncalarından bahsederek; "Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok. Yapana da yaptırana da ortak olana da karışana da bir karı olmaz. Temelsiz bina olmaz. Özel yaşamımızla ilgili de futbol dünyamızla ilgili de her şey hukuka bağlı kalmalı. Hukukun üstünlüğü içinde seyre devam etmesi sonuç itibariyle insanları mutlu kılacaktır. Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz" dedi.

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-İsmail Erdem açıklamalar



Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Erdem, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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