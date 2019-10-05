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TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!

Fenerbahçeli efsane isimlerden olan ve Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, Fenebrahçe-Antalyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonu sonrasında sinirlendi.

05.10.2019 12:51

Fenerbahçe'nin locasında ve protokolde yer alan yöneticiler, penaltı pozisyonunu izlerken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki gösterdi.

F.Bahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan, ayrıca yöneticilik de yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, eliyle etrafındakilere, bir şeyler anlattı. Karşılaşmayı izleyenler arasında TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de vardı.

EMRE BELÖZOĞLU İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında yaşanan penaltı tartışmasında sarı-lacivertli oyuncular hakemlere tepki gösterdi. Pozisyon için VAR'dan da beklenen sonuç gelmeyince Emre Belözoğlu dördüncü hakemin yanına gidip isyanını dile getirdi.

Sarı kart gören ve 66'da oyundan çıkan 39 yaşındaki emektar kaptanın ayağının bandaja alındığı görüldü. 31. dakikada hakemin devam kararı verdiği penaltı pozisyonu, protokoldeki ekrandan da izlendi. Tepkiler bir anda yükseldi. TFF yöneticisi Selim Soydan, eliyle pozisyonu göstererek, kararın yanlışlığına vurgu yaptı.

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TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Selim Soydan, Spor

YORUMLAR(28)
GS:Başkanı Fenerli yönetimin çoğu Fenerli sosyal medyadan küfürlü video paylaşan kız ve babası var bu Selim var işte tarafsız fenerasyon alkış
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CANMEN:BU SUNULAN SADECE BI DIKIZ AYNASI. . . SIZINKILER BASKAMI YöNETIYORDU SANKI. . . SIRA FENERE GELINCEMI DENGE ARAR OLDUNUZ. . . YILLARDIR BöYLE DEGILMI. . . KIMIN ADAMI KOLTUKTAYSA ONUN ETRAFINDA ESKI YöNETIM KURULUNUN YARISI TFF DE GöREVLIDIR. . . BU ISI FENER YARATMADI. . . TFF IN TARIHI BUNDAN IBADET. . . BU HEPIMIZIN ORTAK YARATISI. . . MALESEF. . . BENDE BENIMSEMIYORUM AMA GERCEKLER BUNDAN IBADET. . .
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BJK:TÜRK FUTBOLU BİTMİŞTİR BİTİRENLERDE BELLİ AVRUPADA SIFIR ÇEKTİK , YORUMCULAR HADİ BAKALIM KONUŞAN YOK , TFF ADİL OLMALI ADİL SELİM SOYDAN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR İSTİFA YADA GÖNDERİLMELİDİR NOKTA.
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GS:İŞTE en seneki fenerasyon
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URFALI:yaşar suat halil hüseyin serkan fırat vs. . . hakemler hep fener düşmanı olarak yetiştirildi
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BJK:boşuna feneresyon demiyoruz anlatmaya gerek yok gürüyorsunuz
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ZİYAA:Hey yavrum heyyy!. . Türk futbolu bitmiş. Türk futbolu kimlere emanet. Bu kafayla Türk futbolu bir arpa boyu yol ilerlemez.
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İMPARATOR:açık ve net şikecisiniz hakemlere yazık
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TRAB61:iste görün futbol kimin ellerinde YASASIN FUTBOL BATSIN FENERASYON.
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ŞAKO:Selim abi seni severdik. Tarafsız olabileceğini düşünürdük.ama olmadı selim abi yakışmadı sana. Sen Fb li değilsin orada tarafsız olman gerekir
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