Haberler » Güncel » TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:30TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalkavan, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Alkın Kalkavan, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve aralarından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalkavan, emeği geçen herkesi kutladığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı - Haber
13:02 Giresunlu üreticilere meyve fidanları dağıtıldı - Haber
13:01 Terminalde uyuşturucu ile yakalandı - Haber
12:57 Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - Haber
12:56 Engelli hakları konuşuldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:04:15