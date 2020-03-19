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TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, spor müsabakalarının en az üç hafta boyunca ertelenmesi yönünde kanaati olduğunu açıkladı.

19.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:03

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, liglerin 3 hafta ertelenmesi yönünde kanaati olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kendisine ait sosyal medya hesabından, "Zaruret olmadığı sürece ÜÇ HAFTA kadar kendi mekanlarımızda, ikametlerimizde kalalım" gönderisini paylaşan İsmail Erdem, sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaştı.

Bir takipçisinden gelen, "Futbolcular çıksın mı başkanım." şeklinde gelen soruya ise İsmail Erdem, "Şahsi kanaatim, en az üç hafta spor müsabakalarının tehir edilmesi" cevabını verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise çarşamba akşamı yaptığı basın toplantısında, sezonun aynı şekilde ve nisan sonuna kadar seyircisiz devam edeceğini duyurmuştu.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli

Haberin Videosu :

İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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